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Жильё в Municipal Unit of Amfiklia, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Tithroni, Греция
Коттедж 3 комнаты
Tithroni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$164,911
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Amfiklia, Греция

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1111 голосов