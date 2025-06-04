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Виллы в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Вилла
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$263,190
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Вилла в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Вилла
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 760 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 760 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$4,86 млн
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Вилла в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Вилла
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$572,152
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis, Греция

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