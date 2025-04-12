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Жильё в Municipal Unit of Afetes, Греция

1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$424,669
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Afetes, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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