Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Лутракион
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Лутракион, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€310,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€200,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€210,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€200,000
Realting.com
Перейти