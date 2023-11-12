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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Лефкас, Греция

Муниципалитет Лефкада
5
10 объектов найдено
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 262 м²
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Отель с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи д…
€750,000
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Василики, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
Комнаты 29
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Fryni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fryni, Греция
Комнаты 1
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Отель 1 комната с furnishings, у моря в Steno, Греция
Отель 1 комната с furnishings, у моря
Steno, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 020 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Отель 1 комната с furnishings в Rachi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Rachi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Отель 1 комната с furnishings, под аренду в Nikiana, Греция
Отель 1 комната с furnishings, под аренду
Nikiana, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи д…
€750,000

Типы недвижимости в периферийная единица Лефкас

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