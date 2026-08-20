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Отели в периферийной единице Лефкас, Греция

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Lefkada Municipality
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4 объекта найдено
Отель 840 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 840 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море,…
$2,01 млн
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Отель 260 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 260 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи…
$885,531
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 000 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Л…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 020 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 020 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м, который расположен в прекрасном местечке Н…
$2,83 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Лефкас

коммерческая недвижимость
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