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Виллы с видом на горы в Laganas Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Laganas Municipal Unit, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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