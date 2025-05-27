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Виллы в Laganas Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,71 млн
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Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Laganas Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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