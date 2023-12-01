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Квартиры в Сообщество Schinocapsals, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Сообщество Schinocapsals, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Сообщество Schinocapsals, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 146 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€265,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество Schinocapsals, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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