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Виллы в Руссас Церковное Сообщество, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Предлагается на продажу вилла класса люкс на острове Крит. Вилла состоит из двух отдельных д…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Число комнат 7
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
$1,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Руссас Церковное Сообщество, Греция

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