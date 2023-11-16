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Квартиры в Сообщество Святого Стефана, Греция

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€290,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€250,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 163 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Makrygialos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Makrygialos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€230,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Стефана, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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