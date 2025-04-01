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Коттеджи с видом на горы в Килкис, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Доркас, Греция
Коттедж 6 комнат
Доркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$130,468
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Муниципалитет Килкис, Греция
Коттедж 5 комнат
Муниципалитет Килкис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$558,403
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Доркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Доркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Килкис, Греция

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