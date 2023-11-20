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Таунхаусы в Каристос, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Грампия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Грампия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Мили, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Мили, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Грампия, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Грампия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
€115,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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