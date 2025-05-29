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Виллы с видом на горы в Gortyna Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Gortys, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Gortys, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на г…
$735,715
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gortyna Municipal Unit, Греция

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