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Жильё в Gortyna Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на горы в Municipality of Gortys, Греция
Вилла 1 комната с видом на горы
Municipality of Gortys, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на г…
$735,715
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gortyna Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов