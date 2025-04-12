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Жильё в Gorgolaini Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
$276,488
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gorgolaini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов