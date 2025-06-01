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Таунхаусы в Gerakas Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$410,410
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$442,303
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$444,611
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Параметры недвижимости в Gerakas Municipal Unit, Греция

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