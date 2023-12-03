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Дома в Муниципалитет Топирос, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Avato, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 3 комнаты с Spalni в Vaniano, Греция
Дом 3 комнаты с Spalni
Vaniano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
€190,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Топирос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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