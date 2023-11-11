Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Корфу

Жильё в Муниципалитет Корфу, Греция

Корфу
409
414 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Квартира 2 спальни в Kastania, Греция
Квартира 2 спальни
Kastania, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
€245,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
Цена по запросу
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в самом центре города Корфу! Квартира расположена на 3 …
€1,10 млн
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Kamara, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€105,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kastania, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Дом с vid na more в Муниципалитет Корфу, Греция
Дом с vid na more
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 168 м²
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. К недв…
€440,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 104 м²
 Квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спал…
€950,000
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 6
Площадь 196 м²
2-этажная вилла площадью 196 кв.м на острове Корфу. Вилла полностью отремонтирована в 2017 г…
€550,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из: 4 спальных …
€2,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
 Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Муниципалитет Корфу, Греция
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 8
Площадь 330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Chalikounas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Агиа Элени, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Агиа Элени, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€530,000
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Kato Agios Markos, Греция
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kato Agios Markos, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Potamos, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Potamos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€310,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€275,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
€665,000
Таунхаус 1 спальня с furnishings в Perivoli, Греция
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Perivoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€110,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Корфу

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Корфу, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти