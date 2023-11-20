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Земельные участки в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Poros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Poros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, по…
€74,500
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6113 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Chaliotata, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Chaliotata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5491 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Фискардо, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Фискардо, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море, …
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Thiramonas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thiramonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. в Кефалонии. На территории подведена вода, п…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Faraklata, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Faraklata, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14700 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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