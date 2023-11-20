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Коттеджи в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loukerata, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loukerata, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Компофекрата, Греция
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 570 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
€1,98 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с furnishings в Kourkoumelata, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Kourkoumelata, Греция
Комнаты 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
€690,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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