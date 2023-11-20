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Отели в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
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Отель 1 комната с видом на море в Ликсурион, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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