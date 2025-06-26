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Коттеджи с видом на горы в Almopia Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Notia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Notia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$290,632
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Almopia Municipality, Греция

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