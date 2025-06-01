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Виллы в Эйинионе, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Эйинион, Греция
Вилла
Эйинион, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$302,108
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