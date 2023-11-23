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Гана
Жилая
Большая Аккра
Жильё в Большая Аккра, Гана
Аккра
459
Ashaiman
52
Tema
28
East Legon
24
Achimota
10
Teshie
10
Haatso
8
Adenta
6
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5
Sakumono
5
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549 объектов найдено
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€247,885
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€229,523
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
4
€201,980
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
4
4
€275,428
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€211,161
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
2
2
€174,437
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€183,618
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Дом 5 спален
Аккра, Гана
5
€321,332
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€110,171
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
3
3
€197,390
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€119,352
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€481,998
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€385,599
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€348,875
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Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€257,066
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€293,789
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Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
€295,901
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Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€122,106
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Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€105,581
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
212 м²
16/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€518,722
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+233504982092
ahmed.meyaki@habita.com
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€183,618
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Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
2
2
€257,066
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
3
4
175 м²
5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€348,875
1
Рекомендовать
1
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€257,066
1
Рекомендовать
1
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
1
2
60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€165,257
1
Рекомендовать
1
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
4
2
120 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
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Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+355692033400
billiongroup23@gmail.com
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€165,257
Рекомендовать
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€348,875
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€174,437
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€247,885
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