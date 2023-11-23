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Жильё в Большая Аккра, Гана

Аккра
459
Ashaiman
52
Tema
28
East Legon
24
Achimota
10
Teshie
10
Haatso
8
Adenta
6
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549 объектов найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€247,885
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€229,523
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
€201,980
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€275,428
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€211,161
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€174,437
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€183,618
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
€321,332
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€110,171
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€197,390
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€119,352
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€481,998
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€385,599
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€348,875
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Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€257,066
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€293,789
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Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 3
€295,901
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€122,106
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Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€105,581
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Этаж 16/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€518,722
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€183,618
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Дом 2 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€257,066
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€348,875
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€257,066
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€165,257
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
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+355692033400 billiongroup23@gmail.com
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€165,257
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€348,875
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€174,437
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Дом 4 спальни с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€247,885
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Типы недвижимости в Большая Аккра

квартиры
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Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
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