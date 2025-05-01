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Жильё в La, Гана

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35 объектов найдено
Квартира 1 спальня в La, Гана
Квартира 1 спальня
La, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$1,300
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA015Это полуотдельные таунхаусы с 4 спальнями, которые продаются в La, за …
$330,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA017Этот красивый дом представляет собой таунхаус с спальней 4 с помещения…
$3,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA026Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 4-комнатного о…
$700,000
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Дом 3 спальни в La, Гана
Дом 3 спальни
La, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA027Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 3 Спальных дом…
$695,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
EIGENTUMS ID: CS088Этот комплекс представляет собой уникальный отдельно стоящий таунхаус с 4…
$650,000
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Дом 5 спален в La, Гана
Дом 5 спален
La, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB048Этот роскошный 6 Дом с спальней в Лабоне, который служит жилым / комме…
$8,000
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Квартира 2 спальни в La, Гана
Квартира 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS026Эта разработка состоит из единиц 2 4 Таунхаусы для спальни с помещения…
$290,000
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Квартира 4 спальни в La, Гана
Квартира 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS033Этот комплекс представляет собой коллекцию 8 спальни 4, полностью отде…
$750,000
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Квартира 1 спальня в La, Гана
Квартира 1 спальня
La, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OS050Этот роскошный отель включает в себя студию, 1, 2, 3 и 4-комнатные ква…
$96,500
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA001Этот дом представляет собой роскошный таунхаус с спальней 4, расположе…
$2,500
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Дом 2 спальни в La, Гана
Дом 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID объекта: LA100Этот комплекс представляет собой коллекцию из 16 из 2 спален, которые можно…
$105,000
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Квартира 1 спальня в La, Гана
Квартира 1 спальня
La, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CSThis development - это современный дуплекс-студия с 1, 2 и 3 спальнями в …
$168,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB050Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с собственной спальней с …
$1,30 млн
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Дом 2 спальни в La, Гана
Дом 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID недвижимости: LA042Этот комплекс представляет собой коллекцию таунхаусов с 2 и 3 спальням…
$98,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
EIGENTUMS ID: CS109Этот дом представляет собой 4 двухквартирных дома в жилом комплексе в аре…
$3,500
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Квартира 1 спальня в La, Гана
Квартира 1 спальня
La, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS062Этот отель представляет собой коллекцию люксов, апартаментов и дуплекс…
$79,950
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: Это современное здание, состоящее из таунхаусов с спальнями 4, расположенны…
$650,000
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Квартира 3 спальни в La, Гана
Квартира 3 спальни
La, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB016Labone, АккраРасположен в одном из лучших жилых районов Аккры, Magnoli…
$250,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: CS054This new property is a 4 bedroom unfurnished townhouse located in East Can…
$3,400
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
PROPERTY ID: SP164This property is a stand-alone 4 bedroom unfurnished house for sale locate…
$250,000
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Дом 4 спальни в La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
PROPERTY ID: CS068This property is an elegant 4 bedroom unfurnished townhouse for rent and s…
$550,000
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Квартира 2 спальни в La, Гана
Квартира 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS093Проектирование элитной недвижимости представляет собой коллекцию из че…
$400,000
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Квартира 4 спальни в La, Гана
Квартира 4 спальни
La, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS011Это хорошо спланированное многоквартирное строительство в центре Канто…
$950,000
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Дом 5 спален в La, Гана
Дом 5 спален
La, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS076 Это дом с 4 спальнями и 2 спальнями для персонала в аренду в Кантонме…
$4,000
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Квартира 3 спальни в La, Гана
Квартира 3 спальни
La, Гана
Количество спален 3
$2,300
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Квартира 2 спальни в La, Гана
Квартира 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB014Этот комплекс представляет собой предстоящий роскошный комплекс, состо…
$190,000
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Дом 5 спален в La, Гана
Дом 5 спален
La, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: CS065This modern development is a 10 unit townhouses located in Cantonments. It…
$550,000
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Квартира 1 спальня в La, Гана
Квартира 1 спальня
La, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PROPERTY ID: CS021This house is a 5 bedroom townhouse with a roof-top sky lounge and private…
$1,800
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Квартира 2 спальни в La, Гана
Квартира 2 спальни
La, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$2,000
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