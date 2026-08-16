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Жилье в Oyarifa, Гана

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дома
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4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
$98,000
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Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
$95,000
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Дом 4 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 4 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK061 Это свойство одноэтажного дома 4 - Спальня, продаваемого в Оярифе. Д…
$220,000
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Дом 2 спальни в Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
$55,000
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