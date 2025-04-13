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Жильё в Adenta, Гана

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
$200,000
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Дом 3 спальни в Adenta, Гана
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK003Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с 3 спальнями в охра…
$121,000
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Дом 4 спальни в Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AD010Этот отель представляет собой 4 -Дом с спальнями + кварталы для мальчи…
$350,000
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