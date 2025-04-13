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Жильё в Dome, Гана

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Dome, Гана
Дом 4 спальни
Dome, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK087Этот объект представляет собой коллекцию спальных домов 4 в Dome. Дом…
$300,000
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Дом 2 спальни в Dome, Гана
Дом 2 спальни
Dome, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
$80,000
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Дом 3 спальни в Dome, Гана
Дом 3 спальни
Dome, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
$250,000
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