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Квартиры в Большая Аккра, Гана
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175 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€211,161
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
2
2
€174,437
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€110,171
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€293,789
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Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
€295,901
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Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€105,581
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
212 м²
16/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€518,722
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+233504982092
ahmed.meyaki@habita.com
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
3
4
175 м²
5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€348,875
1
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1
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€257,066
1
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1
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
1
2
60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€165,257
1
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1
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
4
2
120 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
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+355692033400
billiongroup23@gmail.com
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€624,303
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€445,275
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€688,569
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€247,885
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
1
1
€128,533
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
4
4
€642,664
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
3
2
32 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€128,533
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+233504982092
ahmed.meyaki@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
3
2
32 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€123,942
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+233504982092
ahmed.meyaki@habita.com
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Аккра, Гана
1
1
€126,238
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€69,086
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€73,264
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Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters
Аккра, Гана
3
3
€257,066
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€504,951
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€504,951
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Квартира
Аккра, Гана
€1,56 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
3
3
€549,937
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€62,430
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
3
3
€270,837
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана
с бассейном
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