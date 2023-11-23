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Квартиры в Большая Аккра, Гана

однокомнатные
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175 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€211,161
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€174,437
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€110,171
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€293,789
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Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 3
€295,901
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Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€105,581
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Этаж 16/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€518,722
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€348,875
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€257,066
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€165,257
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
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+355692033400 billiongroup23@gmail.com
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€624,303
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€445,275
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€688,569
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€247,885
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€128,533
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€642,664
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€128,533
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€123,942
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+233504982092 ahmed.meyaki@habita.com
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€126,238
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€69,086
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€73,264
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Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€257,066
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€504,951
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€504,951
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Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€1,56 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€549,937
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€62,430
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€270,837
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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