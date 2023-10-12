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Жильё в Аккра, Гана

East Legon
24
448 объектов найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€122,372
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€494,193
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€395,354
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€357,702
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€263,570
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€301,222
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 3
€303,387
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€125,196
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€108,252
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€188,264
Дом 2 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€263,570
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€357,702
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€263,570
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€169,438
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€169,438
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€357,702
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€178,851
Дом 4 спальни с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€254,156
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€169,438
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€640,098
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€456,540
Дом 5 спален с Spalni в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 5
€254,156
Дом 3 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€141,198
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€705,990
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€169,438
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€376,528
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
€2,35 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€254,156

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Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
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