ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Гана
Жилая
Аккра
Жильё в Аккра, Гана
East Legon
24
Очистить
448 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€122,372
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€494,193
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€395,354
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€357,702
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€263,570
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€301,222
Рекомендовать
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
€303,387
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€125,196
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€108,252
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
4
€188,264
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
2
2
€263,570
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
3
4
175 м²
5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€357,702
1
Рекомендовать
1
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€263,570
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
1
2
60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€169,438
1
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
4
2
120 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€169,438
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€357,702
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€178,851
Рекомендовать
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€254,156
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€169,438
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Аккра, Гана
4
4
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€640,098
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€456,540
Рекомендовать
Дом 5 спален с Spalni
Аккра, Гана
5
€254,156
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Аккра, Гана
3
3
€141,198
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€705,990
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
4
€169,438
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
4
4
€376,528
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
5
7
€2,35 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€254,156
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Типы недвижимости в Аккра
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Аккра, Гана
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL