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Жильё в Sakumono, Гана

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 15 спален без ремонта в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален без ремонта
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€200,317
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с Spalni в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни с Spalni
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
€150,238
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
€2,732
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
€236,739
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This property is a 4 bedroom double storey detached house with 1 bedroom boys quarters in a …
€473,477
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