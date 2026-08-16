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Жилье в Sakumono, Гана

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дома
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7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
$260,000
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Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP063Этот дом представляет собой недавно построенный таунхаус с спальней 4,…
$350,000
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Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM076Этот дом представляет собой отдельный дом с 4 спальнями в частном комп…
$160,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: TM046Расположение: Tema Community 19Этот застройщик приобрел око…
$185,000
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Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM063 Это свойство представляет собой комплекс смешанной плотности, состоящ…
$220,000
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Квартира 3 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
$165,000
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
$3,000
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