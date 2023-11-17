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Жильё в Tema, Гана

Sakumono
5
28 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€128,994
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Tema, Гана
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Tema, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€124,387
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Prampram, Гана
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Prampram, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€175,064
Квартира 15 спален без ремонта в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален без ремонта
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€202,705
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Prampram, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
€46,899
Квартира 2 спальни с Spalni в Tema, Гана
Квартира 2 спальни с Spalni
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Идентификатор недвижимости: TM046Расположение: Tema Community 19Этот застройщик приобрел око…
€170,457
Дом 2 спальни с плитой, с кладовой, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Дом 2 спальни с плитой, с кладовой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM017Этот объект представляет собой коллекцию из 2,3 двухквартирных и отдел…
€105,960
Квартира 2 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Квартира 2 спальни с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM075Этот отель представляет собой коллекцию таунхаусов с 2 спальнями, прод…
€41,462
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой в Tema, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK048Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальней 3, распол…
€215,605
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€251,539
Квартира 3 спальни с Spalni в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни с Spalni
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
€152,029
Дом 3 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP078 Это 3-спальный дом с собственной планировкой в закрытом сообществе в …
€92,139
Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с кладовой в Tema, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с кладовой
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM063 Это свойство представляет собой комплекс смешанной плотности, состоящ…
€202,705
Дом 3 ванных с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Дом 3 ванных с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Кол-во ванных комнат 3
ID недвижимости: SP166Этот дом является недавно построенным 3 спальным домом, продаваемым в …
€110,566
Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP127Этот дом с 3 спальнями для продажи в Spintex. Здание расположено в отл…
€119,780
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Tema, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP046Этот дом с 3 спальнями расположен в восточном аэропорту у дороги Spint…
€230,347
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
€2,764
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой в Tema, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM008Этот комплекс состоит из 3, 4 и 5 спален с красивым дизайном в охраняе…
€251,539
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Tema, Гана
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL270Это коллекция двухквартирных домов с спальнями 3 и 4, продаваемых в Ис…
€87,532
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM076Этот дом представляет собой отдельный дом с 4 спальнями в частном комп…
€147,422
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
€239,561
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP165Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 и мальчиками …
€230,347
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM002Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 4 спальнями,…
€366,712
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: SP061This is a 4 bedroom detached house with 1 study room. All the rooms in thi…
€230,347
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This property is a 4 bedroom double storey detached house with 1 bedroom boys quarters in a …
€479,121
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP063Этот дом представляет собой недавно построенный таунхаус с спальней 4,…
€322,485
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой в Tema, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€147,422
Квартира с Water Reservoir, с 24 7 Security в Tema, Гана
Квартира с Water Reservoir, с 24 7 Security
Tema, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM039Это сообщество будет обслуживать участки в современном охраняемом закр…
€50,676

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