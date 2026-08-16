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Жилье в Tema Metropolitan District, Гана

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квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$273,000
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Квартира 2 спальни в Tema, Гана
Квартира 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM075Этот отель представляет собой коллекцию таунхаусов с 2 спальнями, прод…
$45,000
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Квартира в Tema, Гана
Квартира
Tema, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM039Это сообщество будет обслуживать участки в современном охраняемом закр…
$55,000
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Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
PROPERTY ID: TM002This property is a 4 bedroom double storey and detached house located in S…
$398,000
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Параметры недвижимости в Tema Metropolitan District, Гана

с садом
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