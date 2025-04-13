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Жильё в Nungua, Гана

дома
3
3 объекта найдено
Дом 6 спален в Nungua, Гана
Дом 6 спален
Nungua, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
PROPERTY ID: SP092This property is a 6 bedroom house in Spintex for sale. The selling price …
$380,000
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Дом 3 спальни в Nungua, Гана
Дом 3 спальни
Nungua, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
$275,000
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Дом 4 спальни в Nungua, Гана
Дом 4 спальни
Nungua, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
This property is a 4 bedroom double storey detached house with 1 bedroom boys quarters in a …
$520,000
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