Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Legon
  4. Жилая

Жильё в Legon, Гана

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Legon, Гана
Квартира 2 спальни
Legon, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL195Этот комплекс спален 2 расположен в посольском анклаве Восточный Легон…
$213,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Legon, Гана
Квартира 1 спальня
Legon, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL269Этот роскошный отель состоит из студии, апартаментов с 2 и 3 спальнями…
$87,900
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Legon, Гана
Дом 4 спальни
Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL278Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с спальней с 2 Кварталы п…
$480,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Legon, Гана
Квартира 1 спальня
Legon, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL282. Эти хорошо продуманные дома включают 1,2 и 3 спальни, апартаменты и …
$70,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Legon, Гана
Квартира 4 спальни
Legon, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID владельца: EL196Этот новый комплекс представляет собой двухквартирный дом с 4 спальнями и…
$520,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов