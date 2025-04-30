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Жильё в Dzorwulu, Гана

квартиры
35
дома
58
93 объекта найдено
Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$400,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
$180,000
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Дом 5 спален в Dzorwulu, Гана
Дом 5 спален
Dzorwulu, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
$2,50 млн
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Квартира 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$700,000
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Дом в Dzorwulu, Гана
Дом
Dzorwulu, Гана
Кол-во ванных комнат 3
$650,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$270,000
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Квартира 1 спальня в Dzorwulu, Гана
Квартира 1 спальня
Dzorwulu, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$320,000
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Квартира 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$485,000
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Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$150,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$200,000
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Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$215,000
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Квартира в Dzorwulu, Гана
Квартира
Dzorwulu, Гана
Кол-во ванных комнат 3
$322,300
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Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ELЭтот отель представляет собой недавно построенный современный дом с собст…
$280,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
$190,000
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Квартира 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$2,500
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Квартира 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$550,000
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Квартира 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$599,000
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Дом 5 спален в Dzorwulu, Гана
Дом 5 спален
Dzorwulu, Гана
Количество спален 5
$320,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
$310,000
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Квартира 1 спальня в Dzorwulu, Гана
Квартира 1 спальня
Dzorwulu, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AW012Этот отель представляет собой коллекцию 1,2 и 3-комнатных апартаментов…
$170,200
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Дом 5 спален в Dzorwulu, Гана
Дом 5 спален
Dzorwulu, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
$1,50 млн
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Дом 8 спален в Dzorwulu, Гана
Дом 8 спален
Dzorwulu, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
$750,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$525,000
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Дом 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: Это свойство представляет собой отдельно стоящий таунхаус с спальней 3, рас…
$2,300
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Дом 5 спален в Dzorwulu, Гана
Дом 5 спален
Dzorwulu, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
$380,000
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Квартира 2 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 2 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$190,000
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Дом 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Дом 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
$420,000
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Квартира 1 спальня в Dzorwulu, Гана
Квартира 1 спальня
Dzorwulu, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$79,800
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Квартира 4 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 4 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
$4,500
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Квартира 3 спальни в Dzorwulu, Гана
Квартира 3 спальни
Dzorwulu, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID ВЛАДЕЛЬЦА: AR170Этот отель представляет собой меблированную 3-комнатную квартиру в жилом …
Цена по запросу
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