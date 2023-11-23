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Дома в Большая Аккра, Гана

виллы
7
374 объекта найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€247,885
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€229,523
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
€201,980
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€275,428
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€183,618
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Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
Количество спален 5
€321,332
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€197,390
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€119,352
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€481,998
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€385,599
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€348,875
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Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€257,066
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€122,106
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€183,618
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Дом 2 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€257,066
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Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€165,257
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Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€348,875
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€174,437
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Дом 4 спальни с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€247,885
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Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€165,257
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
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Дом 5 спален с Spalni в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 5
€247,885
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Дом 3 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€137,714
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Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€165,257
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Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€367,237
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Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
€2,30 млн
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Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
€688,569
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Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€165,257
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Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€688,569
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Дом 5 спален с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
€348,875
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Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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