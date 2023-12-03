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Квартиры в Zweibruecken-Land, Германия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Dellfeld, Германия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Dellfeld, Германия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
€200,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Zweibruecken-Land, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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