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Жильё в Vorpommern-Ruegen, Германия

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Густов, Германия
Многоуровневые квартиры 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Густов, Германия
Комнаты 105
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Большой, тихий природный участок с 4,4 га и 2 пляжами (включая 1 более крупный, красивый пля…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch

Параметры недвижимости в Vorpommern-Ruegen, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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