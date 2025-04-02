Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Штутгарт
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Штутгарт, Германия

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта в Штутгарт, Германия
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта
Штутгарт, Германия
Площадь 840 м²
Сетевой магазин Rossmann с высокой доходностью в пригороде Штутгарта на первом этаже в жилом…
$3,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов