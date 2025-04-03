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Квартиры в Зельце, Германия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Зельце, Германия
Квартира 2 комнаты
Зельце, Германия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
Архитектура проекта соответствует высоким стандартам, но в то же время нарочито сдержанна. …
$485,771
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Рейтинг 4.9 / 5:
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