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Коммерческая недвижимость в Rhein-Kreis Neuss, Германия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 400 м² в Нойс, Германия
Коммерческое помещение 3 400 м²
Нойс, Германия
Площадь 3 400 м²
Grundst ü cksfl ä che: approx. 3.160 qm bgf b ü round warehouse/parking place: approx. 3,4…
$5,90 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов