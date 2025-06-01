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Квартиры в Лайнфельдене-Эхтердингене, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Musberg, Германия
Квартира 2 комнаты
Musberg, Германия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$378,361
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Musberg, Германия
Квартира 2 спальни
Musberg, Германия
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 7
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
$399,580
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Параметры недвижимости в Лайнфельдене-Эхтердингене, Германия

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