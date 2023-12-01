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Коммерческая недвижимость в Гармиш-Партенкирхен, Германия

1 объект найдено
Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Обераммергау, Германия
Коммерческая с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Обераммергау, Германия
Площадь 760 м²
Прекрасный дом в традиционном стиле, построенный в 1970 году, находится в живописном лесном …
€1,20 млн
в месяц
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