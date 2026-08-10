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Квартиры в Kreis Mettmann, Германия

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Эркрат
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Фельберт, Германия
Квартира 4 комнаты
Фельберт, Германия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
На Тёнишайдерштрассе, недалеко от прекрасного Штадтгартена, в центре города по принципу «дом…
$498,497
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Квартира 1 комната в Меттман, Германия
Квартира 1 комната
Меттман, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/11
Продается небольшая квартира в городе Меттман. Дом 1972 года постройки, площадь квартиры …
$75,249
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Квартира 2 комнаты в Эркрат, Германия
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/6
Продается квартира в 40699 Эркрате. Площадь квартиры 64 м2. Год постройки:1975. Дом…
$236,431
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Хан, Германия
Квартира 2 комнаты
Хан, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Продается квартира в Хане. Год постройки 1970 / 2023 санирование. площадь квартиры 53 …
$184,846
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Квартира 1 комната в Хан, Германия
Квартира 1 комната
Хан, Германия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
$187,883
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Квартира 2 комнаты в Эркрат, Германия
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
$240,316
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Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
$87,388
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Параметры недвижимости в Kreis Mettmann, Германия

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