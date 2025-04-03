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Квартиры-студии в Gruenwalder Forst, Германия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Gruenwalder Forst, Германия
Студия 1 комната
Gruenwalder Forst, Германия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$464,181
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Параметры недвижимости в Gruenwalder Forst, Германия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов