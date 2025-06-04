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Виллы во Франкфурте-на-Майне, Германия

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1 объект найдено
Вилла в Франкфурт-на-Майне, Германия
Вилла
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
$2,92 млн
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Параметры недвижимости во Франкфурте-на-Майне, Германия

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