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Инвестиционная недвижимость в Эшборн, Германия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой в Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой
Эшборн, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
€2,50 млн
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