Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Dietzenbach
  5. Гостиницы, отели

Отели в Dietzenbach, Германия

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 36 комнат в Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
Комнаты 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Realting.com
Перейти