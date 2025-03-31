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Земельные участки в Ткибули, Грузия

2 объекта найдено
Участок земли в Самтредиа, Грузия
Участок земли
Самтредиа, Грузия
Площадь 4 077 м²
Продается 4077 кв.м. Сельскохозяйственный земельный участок в Самтредиа, село Гоми. Участок …
$5,400
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Участок земли в Самтредиа, Грузия
Участок земли
Самтредиа, Грузия
Площадь 3 115 м²
Продается 3115 кв.м. Сельскохозяйственный земельный участок в Самтредиа, село Гоми. Участок …
$3,740
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